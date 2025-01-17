Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunu seyretmek, 'Bana bir şey olmaz' demek kadar bir insanın kendisini aldatması düşünülemez. Kimse 'bu bana değil' diye düşünmesin" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan İmamoğlu, Akpolat'ın yaşadıkları için 'itibarsızlaştırma zulmü yapılıyor' dedi.

Gazetecilerin soruları üzerine "Yargılanma biçimini ve mahkemeye gidiş biçimini gördünüz" diyerek yorumlayan Başkan İmamoğlu, "Adalet olarak 25-30 yıl öncesini arar durumdaysak gerisini konuşmak boş. Apar topar hapse atılan Esenyurt Belediye Başkanı için 'bildiğiniz gibi değil' dediler neredeyse 3 ay oldu hâlâ iddianamesi yazılamadı. Siyasetin yargıyı bu kadar alet olarak kullandığı bir dönemin Türkiye'de var olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"ADALETİ MUMLA ARIYORUZ"

"Bunu seyretmek, 'Bana bir şey olmaz' demek kadar bir insanın kendisini aldatması düşünülemez. Kimse 'bu bana değil' diye düşünmesin" diyen Başkan İmamoğlu, "Bu şekilde olan uygulamaya karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bir yandan işimizi yaparken bir yandan Rıza Akpolat için itirazlar yapılıyor. Bu ülkenin en önemli kamu kurumlarına iş yapmış bir kişiye uydurma suç isnat ediliyor ama çete kurma suçlaması yönelttiği kişinin kullandığı şirketle iş yapan kurumlarla ilgili hiçbir adım yok. Kusuru, hatası olan varsa cezasını çeksin ama adaletli olmak görevimiz. Biz ise adaleti mumla arıyoruz. Bu kötülükleri yapan, kul hakkı yiyen herkes hem bu dünyada, hem öbür dünyada çok ağır hesap verecek" diye konuştu.