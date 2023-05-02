Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Eğitime Destek Platformu Toplantısı, Tügva Tavşanlı Temsilciliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Önsay’ın yanı sıra AK Parti Kütahya milletvekili adayları Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı.

Tavşanlı Eğitime Destek Platformu Başkanı İlkay Karadaş, "Eğitime dair yapılacak faaliyetlerin istişaresini gerçekleştirdiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun. Amacımız Tavşanlımızdaki nitelikli ve değerlerine sahip bir gençlik kaygısı taşıyan tarafların desteğini alıp gücünü birleştirerek eğitim faaliyetlerine gerek yurtlarımızda, gerek yaz okullarında, gerek düzenlenecek olan etkinliklerle katkı sağlamaktır. Bu güzel gaye ekseninde platform toplantımıza iştirak eden tüm katılımcı ve platform üyelerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.