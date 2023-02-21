Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan 16 kişilik Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ni (ATAK) makamında ağırlayarak kendilerine gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan 16 kişilik Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’ni (ATAK) makamında ağırlayarak kendilerine gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında görev alan Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) ile bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ekibin bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ATAK ekibine Ataşehir halkı adına teşekkürlerini ileten Başkan İlgezdi, "Deprem sonrası hemen harekete geçerek afet bölgesi Hatay’a giden arama kurtarma ekibimiz, enkaz altından birçok canımızı kurtararak, onlara yeni bir nefes oldu. Göstermiş oldukları dayanışma ve özveri için her birine gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.