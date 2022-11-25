İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berlin’de katıldığı programa dair yaptığı paylaşımda, "Kentimizi Avrupa’da başarıyla temsil ediyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berlin’de katıldığı programa dair yaptığı paylaşımda, "Kentimizi Avrupa’da başarıyla temsil ediyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet "Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor" proje toplantısı için Berlin’e gitti. Başkan Hürriyet, programa dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor proje toplantısı için Belediye Başkan Yardımcılarımız Sibel Solakoğlu ve Seyhan Özcan, Kadın Aile Hizmetleri Müdürümüz Sinem Gülenç ile birlikte Almanya’nın başkenti Berlin’deyiz. Kentimizi Avrupa’da başarıyla temsil ediyoruz. Avrupa folklorunun gençlik çalışanları ve genç insanlar için uzaktan eğitim imkanıyla yeni eğitim kaynaklarına dönüştüğü interaktif bir e-öğrenim platformu oluşturulması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve Berlin Türkiye Kadınlar Birliği Derneği’ni ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Kocaelispor’umuzun bir dönem teknik direktörlüğünü yapan Hikmet Karaman hocamızla da konsoloslukta görüşme şansımız oldu" dedi.