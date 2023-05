İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Merkez Cami’de mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Hürriyet, "İzmit’in her mahallesine en iyi şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Merkezi Cami’de vatandaşlarla buluştu. Kuruçeşme Merkez Cami Derneği Başkanı Ali Kılınç’ın ev sahipliğinde vatandaşların taleplerine kulak veren Başkan Hürriyet, hizmetleri her alanda ve her bölgede en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini aktardı. Başkan Hürriyet, "Vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve talep edilen hizmetlerin belirlenmesine önem veriyoruz. İzmit’in her mahallesine hizmet götürüyoruz. Hizmetlerle ilgili sizlerin görüşleri ve talepleri de varsa eksik noktalarımızı tamamlamamızı sağlıyor. Her zaman ortak aklı savunarak hareket ediyoruz. Cami cemaatimizin ve mahalle sakinlerimizin taleplerini yetkilerimiz çerçevesinde yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.