Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentimizde gerçekleşen yoğun kar yağışı ile mücadele eden ekipleri mahallelerde ziyaret etti. Yuvam Akarca Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, pazarcı esnafını da ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kentimizde gerçekleşen yoğun kar yağışı ile birlikte sahaya inen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yuvam Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yıldız ile yoğun kar yağışı ile birlikte Yuvam Akarca Pazarcı esnafını ziyaret etti. Pazarcı esnafıyla her zaman yan yana olan Başkan Hürriyet, pazarcı esnafına kolaylıklar dileyerek hayırlı pazarlar dileklerini iletti.

ESNAFLA HER DAİM YAN YANA

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar, kar yağışı ve soğuk kış günlerine rağmen kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar Başkan Hürriyet’e, yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, gerçekleştirilen ziyaretin kendilerini moral verdiğini söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.