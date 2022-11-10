İzmit Belediyesi’nin 12 ilçede faaliyet gösteren derneklerin kullanımına sunduğu Dernekler Yerleşkesi’nin tanıtım programları çerçevesinde engelli dernekleriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Tüm dernekler aslında kentimizi daha ileriye taşıyacak kent dinamiklerini oluşturuyor. Fikirleriniz, projeleriniz bizim için çok önemli" dedi.

İzmit Belediyesi’nin 12 ilçede faaliyet gösteren derneklerin kullanımına sunduğu Dernekler Yerleşkesi’nin tanıtım programları çerçevesinde engelli dernekleriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Tüm dernekler aslında kentimizi daha ileriye taşıyacak kent dinamiklerini oluşturuyor. Fikirleriniz, projeleriniz bizim için çok önemli" dedi.

İzmit Belediyesi tarafından dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarının hizmetine açılan Dernekler Yerleşkesi’nde her hafta düzenlenen programlarla merkezin tanıtımı yapılıyor. Tanıtım programı; meslek odaları, sendikalar, okul aile birlikleri, kamu yararına dernek ve sivil toplum kuruluşları ile devam ediyor. Yerleşkede son olarak engelli dernekleri ağırlandı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, faaliyet gösteren engelli derneklerinin temsilcileri, üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Kamu yatırımı insana dokunmalı"

Kamu yatırımlarının insana dokunması gerektiğini belirten Başkan Hürriyet, "Belediye yöneticileri olarak en kolay iş bina yapmak. Verirsiniz müteahhitte parayı, yaptırırsınız milyonluk binaları. Kurdele kesip, açılışı da yaparsınız ama içinde insanların hangi hizmetten faydalanacağı önemlidir. İşte biz asıl bununla ilgileniyoruz. Kamu yatırımı insana dokunan, insanın hayatını kolaylaştıran, ihtiyaçlara cevap veren yatırımlar olmalı. Biz göreve geldiğimizden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla özellikle toplumun hayatını nasıl daha da güzelleştirebiliriz diye kafa yoruyoruz" diye konuştu.

"Dernekler, kentimizi ileriye taşıyacak kent dinamiklerini oluşturuyor"

Derneklerin önemine değinen Fatma Kaplan Hürriyet, "Öncelikle atıl kalan alanlarımızı daha fazla insan yararlansın diye kamu hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Önemsediğimiz sivil toplum örgütlerinin işi zor. Yeri gelir zamanınızdan yeri gelir paranızdan fedakarlık yaparsınız. Bunların hepsi zordur. Tüm dernekler aslında kentimizi daha ileriye taşıyacak kent dinamiklerini oluşturuyor. Fikirleriniz, projeleriniz bizim için çok önemli. Sizlerin fikirleriyle bu kenti hep beraber dayanışmayla yönetmek istiyoruz. Kaynakları israf edilmeyen, engelli, genç, kadın ve yaşlı dostu kent şiarıyla projelerimizi üretiyoruz. Çalışmalarımıza yorulmadan devam ediyoruz. Derneklerin ihtiyacı olduğunda toplantı, seminer gibi birçok etkinlik bu alanda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Burayı senede 100 kişi ya kullanıyor ya kullanmıyordu. Burası ihtiyaca dayalı dizayn edilmemişti. Biz burada ciddi bir dönüşüm çalışması gerçekleştirdik. Burada giriş katta derneklere sekretarya desteği ve posta kutusu hizmeti ücretsiz bir şekilde sunulacak. Bir üst katta çalışma ofisleri var. Derneklerimiz yönetim kurulu toplantılarını, ya da türlü etkinliklerini randevu sistemiyle gerçekleştirebilecek. Üçüncü katımızda ise 3 salon bulunuyor. 10 kişilik toplantı salonu, hemen yanında 100 kişilik bir toplantı salonu var bir de büyük bir salonumuz var. Bu büyük salon ise 450 kişilik" dedi.

Kocaeli’deki tüm derneklerin kullanımına açık olacak Dernekler Yerleşkesinde 377 metrekarelik çok amaçlı salon, 130 metrekarelik konferans salonu, 11 dernek ofisi, yönetim odası, danışma ve kafeterya yer alıyor.