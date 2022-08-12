İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Fethiye Caddesi bizim prestij projelerimizden bir tanesi. Aylarca üzerine çok kafa yorduğumuz, çok emek verdiğimiz, bütün ekiplerimizle birlikte saniye saniye başında olduğumuz önemli bir çalışmamız. Çalışmalarda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Fethiye Caddesi bizim prestij projelerimizden bir tanesi. Aylarca üzerine çok kafa yorduğumuz, çok emek verdiğimiz, bütün ekiplerimizle birlikte saniye saniye başında olduğumuz önemli bir çalışmamız. Çalışmalarda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi’nin altyapı çalışmalarını tamamladığı ve üstyapı çalışmalarına hızla devam ettiği Fethiye Caddesi modern görüntüsüne adım adım yaklaşıyor.

"Çok az kaldı, biraz daha sabır"

Çalışmaları inceleyen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Fethiye Caddesi bizim prestij projelerimizden bir tanesi. Aylarca üzerine çok kafa yorduğumuz, çok emek verdiğimiz, bütün ekiplerimizle birlikte saniye saniye başında olduğumuz önemli bir çalışmamız. Çalışmalarda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Üst kaplama çalışmaları gündüz saatlerinde çok zor oluyor. Hem esnafın işlerini etkiliyor hem de vatandaşın ulaşımını zorlaştırıyor. O yüzden biz çalışmalarımızı daha çok geceye yönlendirdik. Sabaha kadar burada 5-6 ekip yoğun bir şekilde çalışıyor. Aksayan eksik bir şey var mı diye biz de teknik arkadaşlarımızla sık sık inceleme yapıyoruz. Cadde boşken çalışmak daha pratik ve hızlı oluyor. Esnafımıza ve vatandaşımıza sıkıntı yaratmadan sabaha kadar çalışmalar devam ediyor. Çalışan tüm arkadaşlarımın emeğine sağlık. Hoşgörü gösteren, sabır gösteren bütün yurttaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok az kaldı, biraz daha sabır. Yakın zamanda inşallah büyük bir kısmı tamamlanacak. Üstyapı bittikten sonra ışıklandırma ve estetik yapılara başlayacağız" dedi.