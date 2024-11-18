Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, temeli haziran ayında atılan ve yapımına tüm hızıyla devam edilen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzelbahçe Kampüsü’nün inşaatında incelemelerde bulundu. 160 bin metrekare kapalı alanı bulunacak ve 18 yapıdan oluşacak kampüsün İzmir için önemli bir eğitim üssü olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, topluma hizmet noktasında da kampüs projesinin güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner de detaylı bir sunum yaparak, 2026 yılında tamamlanması hedeflenen kampüste gelinen son aşamayı ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları aktardı.

Eğitim kenti İzmir’e yakışacak

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir’in eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, yeni kampüsün kente çok yakışacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “İzmir, yeni bir eğitim üssü kazanıyor. Geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz gençlerimiz için çok değerli, takip edilmesi gereken bir proje. Güzelbahçe kampüs alanını yerinde görmek, beni ve beraberimizdeki üyelerimizi de çok memnun etti. Burası, aynı zamanda topluma hizmet noktasında da örnek bir merkez olacak. Eğitimle, gençlerimizle ilgili her proje, beni heyecanlandırır; benim için çok değerlidir. Güzelbahçe kampüs projesi de bunun güzel bir örneği. İzmir Ticaret Odası Başkanımız ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener’i ve emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Hedef ilk 500

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu yeni kampüs alanında konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Özgener, dünyada ilk 500 üniversite içinde yer alma hedefi doğrultusunda çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Güzelbahçe kampüs projesinin bu açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Özgener, “Kampüsümüzün temelini haziran ayında attık. Aradan geçen yaklaşık 5 aylık süre içerisinde önemli bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Her detay üzerinde titizlikle duruyor, öğrencilerimize en iyi eğitim ortamını sağlamak için çalışıyoruz. Kampüsle ilgili ekip olarak düzenli toplantılar gerçekleştiriyor, istişare ve fikir birliği içinde hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü bu kampüs; sadece İzmir ya da Ege Bölgesi için değil, ülkemiz için de çok değerli bir proje. Kampüsümüzü öğrencilerimizle buluşturmak için büyük heyecan duyuyor, var gücümüzle çalışıyoruz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da yoğun programına rağmen bizlere vakit ayırarak yeni kampüsümüzün inşaatında incelemelerde bulundu. Başkanımıza, yakın ilgisi ve her zamanki desteği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Yeşil kampüs’ vurgusu

Yeni kampüsün çevreci özelliklerine değinerek ‘yeşil kampüs’ vurgusu yapan Özgener, “Ege Bölgesi’nin iklim koşullarına uygun tasarladığımız kampüsümüzde, temiz enerji teknolojileri kullanılacak ve enerji performansları optimize edilmiş binalar yer alacak. Ayrıca, yerleşke içi ulaşımı da elektrikli araçlarla sağlayacağız. İç ve dış mekan örgüsünün çevresinde yerleşen yapılar, kampüs sakinlerine dış dünyadan kopmadan, Ege coğrafyasının ikliminden istifade edebilecekleri, geçirgen mekânsal bir deneyim sunacak. Kampüsümüzün; sadece eğitim merkezi olarak değil, sosyal, sportif ve kültürel özellikleriyle zengin bir yaşam alanı oluşturarak aidiyet duygusunun güçlenmesine de önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Ziyarete; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Cemal Elmasoğlu ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi ve İZTO Meclis Üyesi Ayhan Sulak, İEÜ Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, İEÜ Genel Sekreteri Kaya Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Koç katıldı.