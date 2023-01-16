Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin yapım çalışmalarını inceledi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin yapım çalışmalarını inceledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Köprübaşı Mahallesinde gençlerin hizmetine sunulmak üzere yapım çalışmaları hızlı bir şekilde süren Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’ni inceledi. Hasan Kılca başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekim ayında temelini attıkları Gençlik Merkezi’nin inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini aktaran Hasan Kılca; merkezin tamamlandığında gençlerin hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir alan olacağını söyledi.

Gençlere yapılan her yatırımın Konya’nın ve ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca; “Geleceğimizin teminatı gençleri çok önemsiyoruz, değer veriyoruz. Biz geleceğimizi gençlerimize emanet ediyoruz ve onlara hizmet etmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu noktada Ekim Ayı içerisinde temelini attığımız Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezimizin kaba inşaatı neredeyse bitmek üzere. Burası tamamlandığında Karatay’ımızın tüm gençlerine hizmet verecek. İçerisinde; medya, müzik, masal, fotoğrafçılık, yabancı dil ve geleneksel el sanatları atölyelerinin yanı sıra; e-spor odaları, sesli ve sessiz kütüphane, spor salonları, kafeterya ve otopark yer alacak. Yine merkezimizde, yaptıkları birbirinden başarılı ve özgün çalışmalarıyla adlarından sıkça söz ettiren Karatay Kent Konseyimizin idari ofisleri de yer alacak. Yaklaşık 60 milyon lira maliyetle inşa etmeye başladığımız Gençlik Merkezi’mizde gençlerimiz hoşça vakit geçirebilecekler. Yeteneklerini geliştirmek, kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı merkezimizde ağırlayacağız. Gençlik Merkezi’mizin Karatay’ımıza Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.