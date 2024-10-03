Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve içerisinde nikah, çok amaçlı bölümler ile sergi salonunun da bulunduğu Karatay Kültür Merkezi ve Yeni Nikah Salonu’nun yapımında sona gelindi. Karatay’a özel tesisler kazandırmayı sürdürdüklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür Merkezi ve Yeni Nikah Salonu projeleriyle vatandaşların mutlu anlarına ortak olmayı hedeflediklerini ifade etti.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Kültür Merkezinin yapım çalışmalarında sona gelindi.

MERKEZ KARATAY’A YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Aziziye Mahallesi’nde hayata geçen proje, nikah, çok amaçlı salon ile sergi salonundan oluşacak. Karatay Kültür Merkezi ve Yeni Nikah Salonu; 4 bin 110 metrekarelik inşaat alanına sahip. İçerisinde 130 kişilik ve 54 kişilik iki ayrı nikah salonu, çok amaçlı salon ve bir de sergi salonu bulunan Karatay Kültür Merkezi’nin; şehrin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunması amaçlanıyor.

KARATAY’IMIZA ÖZEL TESİSLER KAZANDIRIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür Merkezi ve Yeni Nikah Salonu’nun Konya’nın kültürel zenginliğine katkıda bulunacağını belirterek, Karataylılara özel tesisler inşa etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Başkan Hasan Kılca; “Toplumun tüm kesimlerine hizmet üretme gayesiyle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretecek tesisleri birer birer ilçemize kazandırıyoruz. Bu noktada ilçemize kazandırdığımız Karatay Kültür Merkezimiz vatandaşlarımızın özel günlerine ve anılarına katkı sağlayacak. Mevlana Kültür Merkezi’ne yakın bir konumda ilçemizin merkez alanlarından önemli bir noktada yapımını yürüttüğümüz Kültür Merkezi Yeni Nikah Salonumuz, toplumsal etkinliklerin yanı sıra sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Bölgeye değer katacak bu yapı, vatandaşlarımızın sosyal hayatını zenginleştirecek. Projemiz iç tefrişat ve çevre düzenlemelerinin ardından en kısa sürede tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Merkezimizin Karatay’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.