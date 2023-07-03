Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Kurban Bayramı tatili dönüşü ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma programlarının ilki Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde oldu. Tesislerde görevli personelle bayramlaşan Başkan Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerinin ardından Karatay Belediyesi hizmet binasında görevli personeliyle de bayramlaştı.

“Karatay’ı birlikte inşa ve ihya ediyoruz”

Hizmetlerin vatandaşa eksiksiz ve kaliteli bir şekilde ulaşmasında büyük emek sarf eden mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kılca, “Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim bizlere huzur, barış ve mutluluk içerisinde daha nice bayramlar nasip etsin inşallah. Bayram sürecince tüm saha ekiplerimiz, belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirdi. Personelimiz, halkımızın bayram boyunca huzur ve mutluluk içerisinde bayramlarını geçirebilmesi için mesai yaptılar. Hepinizden Allah razı olsun. İnsana hizmet etmek bir ibadettir. Dolayısıyla bizler hem işimizi yaparak geçimimizi temin ediyor hem de bu görevi ibaret olarak görüyoruz. Karatay Belediyesi olarak biz bir bütünün parçası ve güzel bir aileyiz. Karatay Belediyesi olarak son 4 yılda birçok hizmeti hayata geçirdik. 12’nci eğitim tesisimizin temelini Nakipoğlu Mahallemize atacağız inşallah. Okullarımızın çevre düzenlemelerini yapıyoruz, halı saha ve kapalı spor salonları yapıyoruz. Yine aile sağlığı merkezleri yaptık, kültür merkezi, nikah salonu, engelsiz yaşam merkezi, gençlik merkezi ve daha birçok tesisler de yapıyoruz. Kamulaştırma çalışmalarımız var. İlçemize yeni parklar yapıyoruz ve bu çerçevede 30’un üzerinde parkı ilçemize kazandırmış olacağız. Yine mevcut parklarımızı yeniliyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi sizlerin büyük gayret ve destekleri, hemşehrilerimizin katkı ile dualarıyla hayata geçirdik. Karatayımızı birlikte inşa ve ihya ediyoruz. Bundan sonra da ilçemiz ve insanımız için çok çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.