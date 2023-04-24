Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayı ve bayram süresince özverili gayretleri dolayısıyla tüm belediye personeline teşekkür etti. Hasan Kılca ayrıca, Karatay Belediyesi olarak son 4 yılda önemli yatırım ve projelere imza attıklarını aktardı.

Karatay Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programlarının ilki Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde oldu. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği programda personelle bayramlaşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerindeki personelin ardından Karatay Belediyesi hizmet binasında görev yapan personelle de bayramlaştı.

“Sizlerle bu yolu yürümekten mutluyum, gururluyum”

Başkan Hasan Kılca, bayram süresince özverili gayretleri dolayısıyla personele teşekkür etti. Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak gönlü güzel Karataylılara hizmet ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Sizlerle birlikte yol yürüyor ve ilçemize hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Sizlerle bu yolu yürümekten mutluyum, gururluyum. Deprem bölgesindeydik hep beraber. Oradaki kardeşlerimizin imdadına yetiştik. Hatay’daki hizmetlerimiz ve desteklerimiz oralar normale dönünceye kadar devam edecek. Hatay’da Konya Konteyner Kent’in ilk bölümünü hizmete açmıştık. İkinci bölümünü de yakında depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Karatay Belediyesi olarak bizler de Konya’mızda misafir ettiğimiz depremzedeler için 54 adet prefabrik daireden oluşan Karatay Konukevi’ni inşa etmiştik. Bu prefabrik dairelerimizi tamamlayarak depremzedelere tahsis ettik” dedi.

“4 yılda ilçemize çok güzel işler yaptık ve bunu birlikte başardık”

Karatay Belediyesi olarak sadece son 4 yıl içerisinde hep birlikte çok önemli işler yaptıklarını ifade eden Başkan Kılca, “Belediyemizin iş makinalarını, kamyonlarını, ekipmanlarını, hizmet araçlarını, asfalt plentini ve laboratuvarımızı yeniledik. 750 bin metrekare alanda pek çok büyük park yaptık. Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini, gül bahçesini birlikte kurduk. Parklarımızın içerisine birer marka haline gelen çok güzel Kafe Karatay’lar oluşturduk. 6 okul yaptık 7’ncisi şu an inşa aşamasında, 8’ncisi ise ihale aşamasında. Karakollar, sağlık ve sosyal tesisleri yaptık. Tüm bu projelerde hepimizin emeği var. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.