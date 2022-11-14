Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, dernek olarak 2023 yılında da bir çok etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti.

Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, dernek olarak 2023 yılında da bir çok etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti.

Derneğin yönetim kurulu ile kahvaltılı istiare toplantısı düzenleyen Namaz, birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekişmesi için üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapacaklarını dile getirdi.

Namaz, "Yönetim kurulu olarak yeni yılda yapacağımız faaliyetlerin istişaresini yaptık. Verimli bir toplantı oldu. Derneğimiz sadece Kütahya’da değil, il dışında da bir çok faaliyetlere katılmaktadır. İnşallah 2023 yılında da bir çok etkinliğimiz olacak" diye konuştu.