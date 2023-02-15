Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, depremzedelerin acılarını paylaşmak, yapılan yardım ve çalışmaları yerinde incelemek üzere deprem bölgesine gitti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, depremzedelerin acılarını paylaşmak, yapılan yardım ve çalışmaları yerinde incelemek üzere deprem bölgesine gitti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili beraberindeki 4.destek ekibi ile birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gitti.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından belediyenin tüm imkanları ile depremzedelere yardım sağlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan Yardımcısı Feyyaz Çitfçi ve beraberindeki destek ekibi ile birlikte ilk iş olarak ilçe halkıyla birlikte Altıeylül Belediyesi’nin çabasıyla bölgeye gelen soba, mont, temizlik ürünü gibi acil ihtiyaç malzemelerinin TIR’lardan indirilmesi ve depremzedelere dağıtımına yardımcı oldu.

Bölgede Başkan Avcı, depremden etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Avcı beraberindeki Destek ekibi ile daha sonra sırasıyla Gaziantep’in Nurdağı, Türkoğlu, Islahiye ilçeleriyle Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçelerine giderek depremzedelerin acılarına ortak oldu.

Depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Gittiği deprem bölgelerinde çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara Altıeylül halkı tarafından gönderilen oyuncakları ileten Başkan Avcı; “Bölgede çalışmalar AFAD, Kızılay ve arama kurtarma ekiplerince devam ederken, polis ve asker güvenliği sağlamaya çalışıyor. Türkiye’nin dört bir yanından milletimiz yardımlarını bölgeye göndermeye devam ediyor. Biz de Altıeylül Belediyesi olarak Balıkesir Valiliği, AFAD, Kızılay, Kaymakamlık ve BAKOM işbirliği ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Burada ayrıca çocuklarımızın bir nebze olsun mutlu edebilmek, yaşadıkları depremi unutturabilmek için oyuncak dağıtımı gerçekleştirdik. Çocukların yüzünde oluşan tebessüm bizler için dünyalara bedel” dedi.

“Yaraları birlikte saracağız”

Türkiye’nin büyük bir felaket yaşadığını yaraları sarmak için devlet ve milletin bir olduğunu söyleyen Başkan Avcı sözlerini şu şekilde tamamladı; “Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acının gerçekten tarifi yok. Tüm illerimiz gibi biz de Altıeylül Belediyesi olarak alanda çalışıyoruz.

Yaşadığımız sıkıntılar, güçlükler, zorluklar ne kadar büyük olursa olsun; Türk milletinin yardımlaşma duyguları, dayanışma anlayışı böyle zor durumlarda birbirine kenetlenme geleneği her türlü zorluğu güçlüğü yenecektir.

Yardımlarla yaraya merhem olmaya çalışan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.