Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bugüne kadar yaptığımız, meyvesini kadirşinas vatandaşlarımızın yüzüne yansıyan mutlulukta toplamak çok anlamlı ve güzel. Bafra bizim evimiz ve evimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sürekli halkın içerisinde olmaya, ortak akla ve istişare kültürüne verdiği önemle yapılan çalışmaları yerinde incelemeye ve vatandaşların düşüncesini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Başkan Kılıç, 139 mahallesi olan ilçede uzak yakın demeden yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek söz konusu hizmetlerden istifade edecek olan vatandaşların düşüncelerini ve taleplerini dinliyor, devam niteliğindeki çalışmalara ışık tutacak notlarını alarak hizmette bütünselliğin oluşmasını sağlıyor.

21 merkez mahallede olduğu kadar kırsal mahallelere de sık sık ziyaretler gerçekleştiren Başkan Kılıç, son olarak ilçenin Darboğaz ve Dikencik Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi. Her iki mahallede başta beton yol olmak üzere yapılan çalışmaları ve hizmetleri inceleyerek mahalle muhtarları ve sakinlerinin düşüncelerini dinleyen Başkan Kılıç, “Güzel ve kalıcı olan her hizmetin başında karşılıklı fikir alış verişi yatıyor. Bizler bu gerçek ışığında hizmetlerimizi sürdürüyor ve sahada olmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Her mahalle ziyaretinde kendisine gösterilen sıcak ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çaldığımız her kapıda sıktığımız her elde sevgi ve samimiyet var. Bunu görmek, yerinde yaşamak bizlere güç ve azim veriyor. Bu güne kadar yaptığımız, meyvesini kadirşinas vatandaşlarımızın yüzüne yansıyan mutlulukta toplamak çok anlamlı ve güzel. Bugün de aynı duyguları Darboğaz ve Dikencik Mahallelerimizde yaşadık. Bafra bizim evimiz ve evimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Kılıç’a Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Meclis Üyesi Yahya Cömert, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç, Darboğaz Mahallesi Muhtarı Yaşar Altın ve mahalle sakinleri eşlik etti.