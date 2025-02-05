İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Ankara’da AK Parti Genel Merkezi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ziyarette bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçede devam eden ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunmak üzere Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Ankara ziyaretleri kapsamında Başkan Hamamcı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamlarında ziyaret ederek İnönü’de yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrası Başkan Hamamcı, Bakan Yardımcısı Suver ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a misafirperverlikleri ile ilçeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.