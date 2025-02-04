İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret ederek Ankara Milletvekili Murat Alparslan’la bir araya geldi.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ankara Milletvekili ve AK Parti Siyasi Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Murat Alparslan’a ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Hamamcı ziyareti sırasında Vekil Alparslan’a, İnönü’de gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Milletvekili Alparslan’ın, ziyaretlerinden dolayı Başkan Hamamcı’ya teşekkür ettiği ifade edildi.