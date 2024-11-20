İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın başlattığı sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, ilçede eğitim veren okulların yazıcı eksiklikleri giderildi.

İnönü Belediyesi tarafından temin edilen yazıcıların ilçede eğitim veren İnönü Anadolu Lisesi, Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu, İnönü Anaokulu ile Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yeni alınan yazıcıların okullardaki ders materyallerinin ve idari belgelerin hızlı bir şekilde hazırlanmasına imkan sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, Başkan Hamamcı’nın yapılan yazıcı desteğinin öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını dilediği ifadesine yer verilerek belediyenin eğitime katkı sunmaya devam edileceği vurgulandı.