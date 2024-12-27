İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret ederek, ilçede yapılacak olan Hükümet Konağı projesi hakkında görüşme sağladı.

Başkan Hamamcı, Karaloğlu’na ziyareti sırasında İnönü’de yapılması planlanan ve 2025 yılında ihalesine çıkılacak olan Hükümet Konağı projesi hakkında bilgilendirme yaparak değerlendirmelerde bulundu. Hamamcı, ilçeye verdiği desteklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’na teşekkür etti.

Konuyla ilgili olarak Hamamcı, "İlçemize kazandırılacak olan Hükümet Konağı projemiz İnönü’müze ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.