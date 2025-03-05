İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçede yeni açılacak olan çamaşırhane binasıyla ilgili çalışmaları başlattı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede önemli çalışmalar başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda Başkan Hamamcı, ilçe sakinlerinden gelen taleplere yönelik olarak Çarşı Mahallesi’nde bulunan Otosan Evleri’nin yanında yapımı tamamlanan fırın evinin yanına çamaşırhane yapılası için talimat verdi. Başkan Hamamcı’nın talimatları sonrası, belediyeye bağlı iş makineleri tarafından yapımına başlanacak olan çamaşırhane için zemin hazırlama çalışması gerçekleştirildi.