Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Ankara’da gerçekleştirdiği temasların ardından ilçeye önemli projeler ve yatırımlar için 25 milyon TL’lik hibe ve destek ile döndü.

Başkan Hamamcı, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak ve projeleri hayata geçirmek amacıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarından memnun olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede; İnönü’de uzun süredir beklenen Kapalı Devre Sulama Sistemi, Başkan Hamamcı’nın girişimleri sonucunda 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Stratejik Plan ve Bütçe Komisyonu’na teklif edilecek. Bu sistemin devreye girmesiyle tarım arazilerindeki su kayıpları önemli ölçüde azaltılacak ve enerji tasarrufu sağlanacak.

Düğün salonu projesi için 2 öilyon TL destek

İlçede önemli bir ihtiyaç olan düğün Salonusprojesi için de müjdeli haber geldi. Başkan Hamamcı, proje ve yer çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bu proje için 2 milyon TL’lik bir ödenek alındığını açıkladı.

Şeyh Kuddusi Cami ve Haziresi Restorasyonu için 15 milyon TL ayrılıyor

Tarihi mirasların korunmasına büyük önem veren Hamamcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından, Şeyh Kuddusi Cami ve Haziresi’nin restorasyonu için 15 milyon TL’lik bir ödeneğin ayrıldığını duyurdu. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 900 yılı aşkın tarihe sahip bu yapının estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Parke taşı çalışmalarına 4 milyon TL destek

İlçede yapılan kilitli parke taşı çalışmaları da hız kesmeden devam edecek. Başkan Hamamcı, yeni sokakların parke taşlarıyla döşenmesi için 4 milyon TL’lik destek alındığını açıkladı.

Araç filosuna yeni arazöz katılıyor

İlçede hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, belediyenin araç filosuna yeni bir arazöz katılacak. Bu proje için de 3,5 milyon TL’lik bir destek sağlandığı belirtildi.

Çöp konteynerleri yenileniyor

İlçede eskiyen çöp konteynerlerinin yenilenmesi için de 500 bin TL’lik hibe desteği alındı. Başkan Hamamcı, halkın talep ettiği konteyner ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Başkan Hamamcı, yoğun geçen Ankara ziyaretlerinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bakanlar Murat Kurum ve Mehmet Nuri Ersoy, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu’na teşekkür ederek, "İnönü’müzün her köşesine yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz" diye ekledi.