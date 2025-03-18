Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Hallaç, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle anarken, bu şanlı destanın milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.

Başkan Hallaç, "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en şanlı destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Bu vesileyle, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Çanakkale’de destan yazan ecdadımız, iman dolu göğüsleriyle dönemin en güçlü ordularına karşı koymuş ve bu mücadelede tarihe altın harflerle kazınan kahramanlıklar sergilemiştir. Mehmet Akif Ersoy’un ifadesiyle, ‘Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi!’ dizeleri, Çanakkale ruhunu en güzel şekilde anlatmaktadır. Çanakkale Zaferi, yalnızca bir savaşın kazanılması değil, milletimizin birlik ve beraberliğinin, fedakârlığının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya gösterildiği bir dönüm noktasıdır. Bizler de bu ruhu yaşatarak ülkemizin huzuru, refahı ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şanlı tarihimize sahip çıkarak, Çanakkale ruhunu canlı tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum" diye konuştu.