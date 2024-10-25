Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Diyarbakır’da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda, "Kentsel Ulaşım: Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri ve Yeni Trendler" başlıklı oturumda bir sunum gerçekleştirdi.

Sanayi devrimleriyle birlikte ulaşım sistemlerinin gelişimini ve günümüzde yaşanan teknolojik dönüşümün getirdiği yeni ulaşım trendlerini ele alan Başkan, gelecekteki hareketlilik ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için kentlerin ulaşım stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Hallaç, sunumunda dördüncü sanayi devrimi ile temiz enerji araçları ve bağlantılı hareketlilik çözümlerinin önem kazandığını belirterek, "Bugün şehirler, artan araç sahipliği ve trafik yoğunluğu ile çevre kirliliği gibi büyük zorluklarla yüzleşiyor. Özel araç egemenliğinin yerine verimli, güvenilir, çevre dostu ve yaya odaklı toplu taşıma sistemlerini teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.

Sunumda, ulaşım sistemlerinin tarih boyunca sanayi devrimleriyle birlikte nasıl evrildiğine dikkat çeken Başkan, ilk sanayi devrimiyle demiryolu endüstrisinin doğuşunu, ikinci sanayi devrimiyle otomobil üretiminin gelişmesini ve üçüncü sanayi devrimiyle dijitalleşmeyle birlikte seyahatin bilgisayar destekli bir yapıya kavuşmasını anlattı. Bu dönüşümün günümüzde dördüncü sanayi devrimiyle birleşerek temiz enerji araçları ve bağlantılı hareketlilik çözümleriyle devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, artan nüfus ve kentleşme oranlarının şehirler üzerindeki etkisine değinerek, kentlerin sürdürülebilir ulaşım sistemlerine olan ihtiyacının artık stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Kahta gibi hızla büyüyen ilçelerin mevcut ulaşım alışkanlıklarını yenilikçi bir yaklaşımla yeniden ele alması gerektiğini dile getiren Başkan, insan odaklı ve çevre dostu çözümlerle toplu taşımanın erişilebilirliğini artırmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan, şehirlerin trafik sorunlarıyla başa çıkması için iki temel strateji sundu. Bunlardan biri, motorlu bireysel taşımacılığın yoğun olduğu şehirlerde toplu taşıma ve sürdürülebilir ulaşımın öncelik haline getirilmesi gerektiği, diğeri ise hızlı gelişen şehirlerde talebi karşılayacak sürdürülebilir bir ana sistem kurulmasının önemiydi. Kahta Belediyesi olarak hazırladıkları “Kentsel Hareketlilik Master Planı”nı bu doğrultuda geliştirdiklerini belirtti ve toplu taşımanın kalitesini artırmak, park sorunlarını çözmek ve çevre dostu ulaşımı desteklemek için yenilikçi adımlar atacaklarını ifade etti.

Bugün ise temiz enerji, otomasyon ve bağlantılı hareketlilik çözümleriyle bu dönüşüm sürecine girmiş bulunmaktayız. Ancak şehirlerimiz, artan araç sahipliği, yetersiz park alanları, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıya," ifadelerini kullanan Başkan, Kahta’da bu sorunların çözümü için yenilikçi yaklaşımlar geliştirdiklerini ifade etti.

Başkan Hallaç, ayrıca Kahta’nın ulaşım sistemini geleceğe hazırlamak için alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Halkın ulaşım tercihlerini daha sürdürülebilir çözümlere yönlendirmek için yapılacak eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bu dönüşümün desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Uzun Vadeli Stratejiler Başkan Hallaç, Kahta Belediyesi’nin hazırladığı “Kentsel Hareketlilik Master Planı” ile uzun vadeli altyapı ve ulaşım projelerine dair detayları da paylaştı. Bu planın, ilçenin gelecekteki nüfus artışı ve ekonomik gelişimi dikkate alınarak hazırlandığını ve çevre dostu ulaşım çözümlerini önceliklendirdiğini ifade etti. Kahta’nın daha yaşanabilir bir yer haline getirilmesi için bu stratejik adımların büyük önem taşıdığını belirten Hallaç, “İlçemizi modern, sürdürülebilir ve çevre dostu bir ulaşım sistemine kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda Başkan’ın çözüm önerileri ve sunumu, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve Kahta Belediyesi’nin bu alandaki çabaları takdirle karşılandı.