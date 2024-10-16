Adıyaman’ın Kahta Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmaları hızla devam ediyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kent Bilgi Sistemi Ofisi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “CBS, kentsel faaliyetlerin verimli bir şekilde planlanması, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgilerin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Şehrimize ait imar planı, kadastro, halihazır harita, altyapı haritaları (su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telefon), uydu görüntüleri ve diğer grafik veriler ile tapu, vergi, demografik ve çevresel bilgiler tek bir veri tabanında toplanarak, güncel teknoloji ile birleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Hallaç, “Kahta Belediyesi bünyesinde oluşturulan bu bilgi sistemi, web tabanlı uygulamalar aracılığıyla hem belediyemizin hem de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. CBS teknolojisi sayesinde belediye hizmetlerinde hız, kalite ve verimlilik artarken, yöneticilerimiz güncel verilere dayalı karar destek sistemleriyle daha hızlı ve doğru kararlar verebilecektir. İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.