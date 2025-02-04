Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmeğe yapılan son zam sonrası ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Kahta Belediyesi zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, ekmeklerin gramajı ve fırınların hijyen durumlarını denetlenirken, eksiklikleri tespit edilen fırınlara ise gerekli yasal işlemler yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Halkımızın sağlığını ve haklarını korumak en önemli önceliğimizdir. İlçemizdeki fırın ve marketlerde ekmek, simit ve unlu mamullerin kontrolleri rutin olarak zabıta müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Zabıta ekiplerimiz bu doğrultuda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Halkımızın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Halkımızın sağlığı için hijyen ve gramaj kurallarına dikkat eden fırıncı esnaf kardeşlerimize gösterdikleri özen dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli uyarılar yapıldı. Esnaflarımızı bilinçlendirmek ve kurallara uyulmasını sağlamak adına bu denetimlere aralıksız devam edeceğiz" dedi.