Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Başkan Şehirli’nin Genel Başkan Özel’i ziyaretine Milletvekili Serkan Sarı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı da eşlik etti.

Altıeylül Beledidiye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Balıkesir milletvekili Serkan Sarı ve Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ile birlikte Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret ettiler. Genel Başkan Özel’e Altıeylül ilçesi ile projeler hakkında bilgi verdi. Geneli Başkan Özgür Özel’de Başkan Şehirli’nin projelerini beğenerek, tam destek vereceğini belirtti. Başkan Hakan Şehirli, bu ziyareti sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Milletvekilimiz Sayın Serkan Sarı ve Başkan Yardımcımız Tayfun Canlı ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ziyaret ettik. Balıkesir’in kalbi Altıeylül için planladığımız birçok projeyi paylaşma fırsatı bulduk. Nazik ev sahipliği ve değerli destekleri için Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.