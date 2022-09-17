Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 19 Eylül Gaziler Günü’nde bu vatan için canını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle andı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 19 Eylül Gaziler Günü’nde bu vatan için canını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle andı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “19 Eylül 1921 tarihi işgal altındaki Anadolu topraklarını tekrar vatan yapmak için büyük bir mücadeleye girişen, yedi düveli, emperyalist güçleri ve onlarla işbirliği yapan köhnemiş zihniyeti karşısına alan Mustafa Kemal Atatürk’e “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir” diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” ve “Mareşallik” unvanının verilmesinin yıl dönümü, Türk Milleti’nin Ata’sına olan güvenin nişanesidir. Atatürk bu büyük bağımsızlık mücadelesi sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti’nin ebedi başkomutanı oldu. Bundan 101 yıl önce de bugün de vatan toprakları için canını hiçe sayan, şehitlerimize, ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Ülkemizin doğusundan batısına, hudut namustur anlayışı ile görev alan Kore’de, Kıbrıs’ta Türk askerinin gücünü tüm dünyaya gösteren yaşayan kahramanlarımızın günü bugün. Hala Türk bayrağının dalgalandığı her karış toprağımız için vatan nöbeti devam etmekte, kahraman askerlerimiz, polislerimiz kendilerini vatan toprakları için siper etmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü’nde başta ebedi ve tek başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yaşayan gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.