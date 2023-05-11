Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tüm vatandaşların sosyal hayata eşit olarak katılabildiği, mutlu, huzurlu ve engelsiz bir Muğla için çalıştıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’ Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal hayata katılmakta zorlanan, doğuştan veya sonradan engelli olan hemşehrilerimizin sağlığı ve evlerinde kısıtlı kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için de yenilikçi hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Türkiye’de ilk olan Kısa Mola hizmetimizle 2016 yılından bu yana engelli evladı olan fedakâr annelerimizin kendilerine zaman ayırmasını sağlıyor, özel merkezlerimizde engelli evlatlarımızı ev sahipliği yapıyoruz. Plajlarımızı engelsiz hale getiriyor engelli vatandaşlarımızın plajın en güzel yerinden denize girmelerini sağlıyoruz. Sende Gel Engelsiz Kafe’mizle farkındalık oluşturuyoruz. Engelli nakil ve evde bakım hizmetlerimizle sağlık, engelli erişimine uygun otobüslerimizle ulaşım, engeli izci gibi etkinliklerimizle kültürel olarak engelli hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda sevgi, hoşgörü ve hizmetlerle tüm engellerin ortadan kalktığı, toplumsal hayatta engelli, engelsiz farkı olmadan herkesin yerini aldığı, mutlu, umutlu günler diliyor, özellikle engelli evladına tüm vaktini ayıran fedakar annelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.