Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin o toplumun içinde yaşayan engelli vatandaşlara sağladığı imkanlarla doğru orantılı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün engellerin sevgiyle, hizmetlerle aşıldığı, en önemlisi de düşüncelerin önündeki engellerin yıkıldığı bir Muğla için çalıştıklarını belirtti.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin o toplumun içinde yaşayan engelli vatandaşlara sağladığı imkanlarla doğru orantılı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün engellerin sevgiyle, hizmetlerle aşıldığı, en önemlisi de düşüncelerin önündeki engellerin yıkıldığı bir Muğla için çalıştıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’ Bireyin engelli olması, o insanın ömür boyu engellerle yaşamasına, sosyal hayattan uzak kalmasına sebep olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Çağdaş ve gelişmiş toplumlar engelli, engelsiz birey ayrımı yapmadan bütün vatandaşları için eğitim, ulaşım, iş, barınma, sağlık, sosyal yaşam alanları çalışmalarını yapmaktadır. Doğru yönlendirmelerle kendisine sosyal yaşam içinde yer bulan engelli bireyler sosyal, kültürel ve spor gibi alanlarda başarılar elde etmekte ve en önemlisi de toplum içinde kendilerini görünür ve mutlu hissetmektedirler. Muğla’mızda Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizde engelli bireylerimiz ve engelli bireye sahip olan ailelerimize ayrı bir önem veriyoruz. Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola hizmetimizle engelli bireye sahip ailelerimize evlatlarını geçici bir süre gözü arkada kalmayacak şekilde emanet edebileceği sıcak bir ortam sağlıyor, özel hayatları için zaman yaratıyoruz. Yaz aylarında denize girmek isteyen engelli vatandaşlarımız için Muğla sahillerinde engelsiz plajlarımızı faaliyete geçirdik. Evde bakım hizmetimizle, engelli nakil araçlarımızla, ulaşımda engelli rampalı otobüslerimizle, engelli bireylerimizi bir araya getiren sosyal etkinliklerle engelsiz bir şehir yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu güzel şehirde Birlikte aileyiz birlikte Muğlayız diyoruz. Ailemizin her bir ferdi için çalışmaya, engelleri ortadan kaldırmaya en önemlisi de düşüncelerdeki engelleri yıkmaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde zihinlerdeki ön yargıların, engellerin ortadan kalktığı, engelli vatandaşlarımızın toplum içinde daha aktif rol aldığı, sevgiyle engellerin aşıldığı engelsiz günler diliyorum” dedi.