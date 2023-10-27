Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türk Milleti’nin bağımsızlığının simgesi ve gücü olan Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün ilelebet bu topraklarda yaşayacağını, hiçbir kuvvetin bunu silemeyeceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’Cumhuriyet, 1923 yılından beri bu topraklarda halkın hür iradesinin demokrasiye yansıması, özgürlüklerimizin, geleceğimizin teminatıdır. Bugün hepimize düşen görev, ulusal değerlerimize, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Cumhuriyet, Türk halkı için sıradan bir kavram değildir. Ömrünü halkının istiklaline, bağımsızlığına ve özgürlüğüne adamış bir neslin, canı ve kanı pahasına kazanıp bizlere bıraktığı en değerli mirastır. Halkın egemenliğidir. İnsan onuruna yakışan çağdaş demokrasinin temel taşıdır. Egemenliği ulusa teslim eden yönetim şeklinin adıdır Cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet barışın tatlı güneşidir’ Cumhuriyeti demokrasi ve adalet ile aydınlatacak olan ise bizleriz. Cumhuriyetimizi tüm değerleriyle ikinci yüzyılına taşımak, onu kurmak kadar önemlidir. Bugün, büyük özveriyle kurulan ve büyük emeklerle bugünlere kadar getirilen ve bundan sonra da ’İlelebet payidar kalacak’ Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü kutlarken; Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir imparatorluğun küllerinden, büyük bir direnişin, büyük bir bağımsızlık savaşının sonucunda doğduğunu asla unutmamalıyız. Unutmamalıyız ki, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıyabilelim. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da her zaman olduğu gibi rehberimiz daima Mustafa Kemal Atatürk olacak ve Cumhuriyet’in bizi birleştiren ve önümüzü aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Cumhuriyet’imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Cumhuriyete hep beraber sahip çıkacağız. Çünkü Cumhuriyette bağımsızlığımız, egemenliğimiz ve geleceğimiz var. Bizi biz yapan Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı, en büyük bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.