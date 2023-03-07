Toplumların çağdaşlık ve gelişmişlik düzeylerinin kadınlara verdiği önem ile daha iyi anlaşılacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türk kadının çağdaş Türkiye’nin temeli olduğunu ifade etti.

Toplumların çağdaşlık ve gelişmişlik düzeylerinin kadınlara verdiği önem ile daha iyi anlaşılacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türk kadının çağdaş Türkiye’nin temeli olduğunu ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden itibaren yaşanan siyaset, ekonomik ve eğitim alanındaki gelişmelerin tamamında çağdaş ve demokratik uygulamalara geçildiğini, kadın ve erkeklerin bütün haklardan eşit yararlandığını görürüz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde büyük yenlklere imza atan Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlarımız çağdaş ve demokratik birçok Avrupa devletinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve diğer devletlere örnek olmuştur. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da kadınlarımız, ülkemizde geleceğe güven ve umutla bakmamızı sağlayacak ana aktörler olacaktır. Muğla’mızda, Büyükşehir Belediye’mizde de başrolde hep kadınlarımız vardır. Belediyemizin her kadrosunda kadın emeği, cesareti ve fedakarlığı ile Muğla’mıza gururla birlikte hizmet ediyoruz. ‘’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’ Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Dünya’da her şey kadının eseridir” sözü ışığında kadınlarımızın emeği, cesareti ile tüm hedeflerimize ulaşabileceğimize inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.