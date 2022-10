Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Ekim Muhtarlar Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Vatandaşlara hizmet noktasında en önemli görevlerden birini icra eden muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın 569 mahallesinde muhtarlarla birlikte hizmetin en iyisini hak eden hemşehrileri için çalıştıklarını söyledi.

“Muhtarlarımız vatandaşlarımıza hizmette bizlerin en önemli mesai arkadaşıdır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Şehrimizde yerel yönetimler olarak tüm kurumlar ve birimlerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Demokrasinin temel taşı olarak vatandaşlarımızın oyları ile seçilen muhtarlarımız, mahallelerinde ve köylerinde yerel yönetimler olarak bizlerin en büyük yardımcısı ve destekçisi olarak önemli bir görev üstleniyor. Muhtarlık, her zaman vatandaşlarımızın istekleri için ilk aradığı, talebini ilettiği makam olmuş ve bu noktada vatandaşların isteklerini en iyi bilen makamdır. Hizmetlerin vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması, muhtarlarımızın taleplerini doğrudan bizlere iletebilmesi için 2014 yılında kurduğumuz Muhtarlar Masa’mız 8 yılda edindiği tecrübe ile görevine devam ediyor. Burada muhtarlarımızın talepleri anında kayıt altına alınıyor, yetkili birimlere aktarılıyor ve sorunun çözümü ile ilgili muhtarlarımıza geri dönüşler yapılıyor. Muhtarlarımız Muğlamıza hizmet noktasında her zaman bizlerin en önemli mesai arkadaşı, yoldaşı ve vatandaşlarımızla aramızdaki en sağlam köprü olmaya devam edecektir. Değişen yasalar, düzenlemelerle muhtarlarımızın resmiyetteki görevleri azalsa da mahallelerinde ve köylerinde hala sorumlulukları bir o kadar fazla. Hemşehrilerimize hizmet noktasında çok önemli bir vazifeyi yerine getiren, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.