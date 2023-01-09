Özgür ve tarafsız basının toplumların gelişmesi ve doğru bilgilenmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, demokrasinin olmazsa olmazı basın mensuplarının çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Özgür ve tarafsız basının toplumların gelişmesi ve doğru bilgilenmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, demokrasinin olmazsa olmazı basın mensuplarının çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Çağdaş ve demokratik toplumlarda gazeteciler yaptıkları gerçek, doğru, tarafsız haberler ile toplumu bilgilendirir ve basın bu toplumlarda yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet kabul edilir. Tarafsız, ilkeli, objektif, gerçek haberleri ile vatandaşa her zaman ulaşan gazeteciler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, Bir milleti aydınlatma ve uyarmada bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk devrimleri yolunda çağdaş bir Türkiye için basın emekçilerine de büyük görevler düştüğüne inanıyorum. Halkın doğru haber alma özgürlüğünü sağlayan, tüm koşullarda fedakarca çalışan değerli basın mensupları ile Muğla’mızı ve ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde mesleği gerçek ve tarafsız habercilik olan, kalemine sadık yürekli gazetecilerin gününü kutluyor, bu uğurda basın şehidi olan gazetecilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum” dedi.