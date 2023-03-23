Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yaşlılar haftası dolayısıyla Nilüfer Caner 100 yaş evi üyeleriyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi. Yaşlılar haftasında düzenlenen etkinliğe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve 450 vatandaş katıldı.

100 Yaş Evi üyesi Soytürk, “Burası bizim ikinci evimiz oldu”

Etkinlikte konuşan 100 yaş evi sakinlerinden Nurgül Soytürk “100 yaş evinde değişik etkinlikler düzenliyoruz. Yaz aylarında sinema günleri düzenliyoruz. 100 yaş evi bizim adeta ikinci evimiz oldu. Güven içerisinde geldiğimiz bir yer. Burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bize imkanlarını sunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e teşekkür ediyorum” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş “Sizler bizim rehberimiz konumundasınız. Sizlerin bilgisi ve tecrübesi bizler için çok önemli. Yaşlılara yönelik en güzel çalışmalar Muğla’da yapılıyor ”dedi.

Başkan Gürün; “Gençlerle Yaşlılarımızın Bir arada Olduğu Projelere Önem Veriyoruz”

Ülkesine hizmet ederek birçok değer üreten yaşlıların emeklilik hayatlarını huzurlu ve mutlu geçirebilmeleri, gençlerle farklı etkinliklere bir araya gelebildikleri çeşitli sosyal aktivitelere katılabildikleri projeler üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu desteklerini arttırarak sürdüreceklerini söyledi. Gürün, sağlık ve sosyal anlamda yaşlılar için ürettikleri projelerin onlar için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Sizleri burada görmek çok büyük mutluluk. Nilüfer Caner 100 yaş evinin üyesi 450 kişi. Bu bizi çok mutlu ediyor. Mustafa Kemal Atatürk her konuda olduğu gibi 80 yıl önce söyledikleri bugün konumunu koruyor. Yaşlılar için Atatürk ‘Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı davranışı, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur’ demiştir. Yani Atatürk, şimdiki gençler geleceğin yaşlıları olacak ve o yaşlıların gençlik döneminde aldıkları görevleri, millete yaptıkları hizmetleri unutmayın onlarla ilgilenin ve onların daha huzurlu, mutlu olmasını sağlayın talimatı veriyor. Bizde bu yoldan çıkarak sizlerle ilgili evde bakım kırsaldaki çınarlar 100 yaş evi gibi farklı projelerle her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Yolda birbirini görmüş ama tanımayan üyeler burada arkadaş oldu, kardeş oldu kaynaştı. Burada birbirinizin iyi gününde kötü gününde bir araya geliyorsunuz. Muğla’ya değişik hizmetler veren sizler, hayata yeni atılan gençlerle 100 yaş evi sizleri bir araya getiriyoruz” dedi.

Başkan Gürün Gazeteci-Yazar Tekindor’u ziyaret etti

Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde başkan Gürün, kahvaltı organizasyonun ardından Kırsaldaki Çınarlar Hizmetinden yararlanan en yaşlı üye Gazeteci Yazar Nurettin Tekindor’u, Akyaka’da bulunan evinde ziyaret etti. 1935 Bolu Doğumlu olan ve Dünya Gazetesi, Almanya’nın Sesi Radyosu’nda program hazırlayıcısı ve sunuculuğu, Milliyet Gazetesi Bonn muhabirliği ile 16 yıl İzmir Temsilciliği’ni yapan Nurettin Tekindor’la evinde bir araya gelen Başkan Gürün, yaklaşık bir saat süren bir sohbet gerçekleştirdi. Tekindor ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e ‘Hayat Yarınını Bilmez’ isimli kitabını hediye etti.