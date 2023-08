Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ceviz işleme makinesi hibesi, ceviz yetiştiriciliği eğitimi ve alternatif pazar oluşturulması için protokol imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlık binasında gerçekleştirilen protokolde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Tarıma her zaman destek veriyoruz. Bizler Muğla’nın tüm ilçesinde bulunan kooperatiflerle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. 14 kooperatife hizmet veriyoruz. Bu işbirliği de daha kaliteli, nitelikli ve yüksek fiyat verecek bir pazar haline getiriyor. Biz bu işbirliği protokolünü yaparken bugünden yarına oluşturulmuş bir şey değil. Bunların hepsi hesaplanmış, kitaplanmış, kooperatiflerle ilişkiler kurulmuş, onlarla bir ilişkisi kurulmuş. Daha sonra üst birlik olarak kurulmuş. Şimdi de biz araç gereçle ilgili yardımda bulunuyoruz. Ama şöyle bu araç gereçlerden sadece bir kooperatifin faydalanması şart değil. Böyle bir şartımız yok. Bu araç gereçler başka arkadaşlarla kooperatif olmak kaydıyla faydalanabilecekler. Dolayısıyla aracın sadece belli bir bölümü işledikten sonra atıl olarak yatması önlenmiş olacak ve ortak güç oluşturmuş olacağız. Bizler her zaman bir arada olalım. Neredeyse bütün Muğla genelinde çok çeşitli ürünlerde kooperatiflerin birliğini oluşturmuş olduk. Datça’dan Seydikemer’e, Kavaklıdere’ye, Bodrum’dan, Marmaris’e yani her ilçede bir faaliyetimiz var” dedi.