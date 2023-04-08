Ülkemizde toplumsal huzur, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan güvenlik birimlerinin zor ve kutsal bir vazifeleri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kahramanca görevlerini yürüten tüm emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladı.

Asayiş, trafik ve daha birçok farklı birimleri ile polislerin vatandaşlarla her zaman iç içe olduğunu ve vatandaşların sevgisinden güç aldığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’ Gücünü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten ve şanlı bayrağımızdan alan Polis Teşkilatı’mız, vatanın bütünlüğü, demokrasi ve özgürlüklerimiz için büyük bir gayretle çalışmakta, bizlerin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamamızı sağlamaktadır. Polis teşkilatımızın 178.yaşını, 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyor, tüm Emniyet mensuplarına adil, eşit ve güler yüzlü çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan toprakları için canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.