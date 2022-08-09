Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum, Fethiye, Menteşe ve Milas’ın ardından Ula İlçesinde göre yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Gürün, toplantıda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlatırken Ula’nın Muğla’da nüfusa oranla en fazla yatırım alan ikinci ilçe olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum, Fethiye, Menteşe ve Milas’ın ardından Ula İlçesinde göre yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Gürün, toplantıda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlatırken Ula’nın Muğla’da nüfusa oranla en fazla yatırım alan ikinci ilçe olduğunu belirtti.

2014 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 nüfusu 26 bin 306 olan Ula’ya 153 Milyon 382 Bin TL yatırım yapıldı.

“Ula’nın uzun yıllar alt ve üstyapı sorunu olmayacak”

Ula’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Osman Gürün, 2014 yılından bu güne kadar Ula’ya 153 Milyon TL yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların en önemlilerinin alt ve üstyapı projeleri olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Ula ilçemizde başlatmış olduğumuz alt ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde bölgeye 56 bin metre kanalizasyon, 8 bin 200 metre yağmur suyu, 7 bin 800 metre içme suyu, 5 bin 500 metre yol ve kaldırım çalışması yaptık. Bunun yanı sıra diğer kurumların da Ula’da yatırım yapmalarını sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak biz 52 Milyon 989 Bin TL yatırım yaptık ve diğer kuruluşlar ile birlikte toplamda 66 Milyon 939 Bin TL yatırım yapıldı. AYDEM elektrik hatlarını yer altına aldı, İnternet ve haberleşme ağları yeniledi, Doğalgaz hattı yapıldı. Buradaki yatırım uzun yıllar boyunca Ulalı hemşehrilerime hizmet verecek” dedi.

İl genelinde ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda projelerini hazırladıklarını ve aciliyet durumuna göre bu projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kısıtlı bütçeyi en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün, “İl genelinde 2014 yılından bu yana 3 Milyar 660 Milyon TL ile en fazla yatırım yapan kurumuz. Bu yatırımları yaparken ilçelerimizin eksiklerini ve bu eksiklerin aciliyetine göre hareket ediyoruz. Bu çerçevede en büyük eksiğin altyapı olduğunu gördük. Bu nedenle çevrenin korunması ve geleceğe daha yeşil ve mavi bir kent bırakmak adına altyapı yatırımlarımızı başlattık. Şuan İl genelinde 1 Milyar 702 Milyon TL’lik altyapı yatırımımız devam ediyor. İki yıldır Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen 63 buçuk Milyon Euro’luk kredimiz var. Bunun onaylanması durumunda içme suyu ve yenilenebilir enerji projelerimiz de hazır ve anında hayata geçireceğiz. Hem İl genelinde içme suyu altyapısını güçlendireceğiz, hem de enerji sistemleri kurarak şehrimizi geleceğe hazırlayacağız. Umarım bu kredi en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanır” şeklinde konuştu.