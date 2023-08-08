Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali içerisine yaklaşık 40 Milyon TL’lik yatırımla başlattığı üreticiler için ürün pazarlama alanı, otopark ve tesis inşaatının yüzde 40’ını tamamladı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet veren Karaçulha Toptancı Hali’nde Büyükşehir Belediyesi yeni bir tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Karaçulha Toptancı Hali’nde 4400 metre karelik alana üzeri kapalı ve yaklaşık 60 adet römorklu traktör girebilecek kapasitede ürün pazarlama standı, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yer üstü yangın suyu depolama birimi, 2500 metre yağmur suyu hattı, 3000 metre yangın hidrant hattı yapılıyor. 15 bin metrekare kilit parke döşenecek alanda ayrıca 20 adet tır park alanı da olacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 40’ının tamamlandığı alanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin Toptancı Hali’ne geldiklerinde satış öncesi yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle beklemeleri ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için yeni bir ürün pazarlama alanı yapıyor. Bölgenin ihracat ve gümrükleme işlemlerinin yapıldığı tek hali olan Karaçulha Toptancı Hali’ne çok sayıda yerli ve yabancı tır geldiğinden Büyükşehir Belediyesi bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de alana Tır park alanı, duş, WC gibi tesisleri hale kazandırıyor.