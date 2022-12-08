Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya kazandırdığı en önemli eserlerden biri olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hizmete başlayan Sosyal Hizmetler Atölyeleri’nin üreten kadınları Başkan Gürün’ü ziyaret ederek ortaya çıkardıkları eserlerden hediye ettiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya kazandırdığı en önemli eserlerden biri olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hizmete başlayan Sosyal Hizmetler Atölyeleri’nin üreten kadınları Başkan Gürün’ü ziyaret ederek ortaya çıkardıkları eserlerden hediye ettiler.

Sosyal Hizmetler Atölyeleri kadın üreticiler, eğitmenler sayesinde yeni şeyler öğrendiklerini, bu bilgilerle yeni ürünler ürettiklerini söylediler. Kadın atölyeleri üyeleri atölyelerde üretilen 2 adet punch işlemeli kırlent, 2 adet ahşap boyama bardak altlığı, cam altı akrilik boyama masa üstü süsü, cam altı akrilik boyama tablo, 2 adet punch işlemeli çantayı Başkan Gürün’e hediye etti.

Başkan Gürün; “Kadının üretime katılması ve emeği ile ülkemiz kalkınacak”

Üreten bir toplumda en önemli aktörün kadınlar olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal hizmet atölyeleri ile hem el becerilerinin hem de hemşehrilik duygularının arttığını belirtti. Başkan Gürün; “Kadınlarımızın üretime katılması, sosyal hayatta en önemli aktör olması için birçok projeyi ve hizmeti hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyemiz kurumsal yapımızda, tarımsal üretimde, sosyal aktivitelerde hep kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Siz kadınlarımızın emeği ve üretime katılmasıyla ülkemizin kalkınacağını biliyoruz. Sosyal hizmet atölyelerimizde el emeği ile üretiyor ve ürettiğiniz ürünlerden gelir elde ediyorsunuz. Aynı zamanda burada birlikte üretiyor, tanışıyor ve hemşehrilik duygularınızı arttırıyorsunuz. Bunlar bizim için çok kıymetli. Ürettiğiniz ürünlerle farklı ilçelerimizde satışlar da yapıyorsunuz. İleriki süreçte üreten kadınlar olarak bir üretim kooperatifi çatısı altında toplanabilir, hayalinizdeki projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Büyükşehir olarak her zaman yanınızdayız ” dedi.

Üreten kadınların aile ekonomisine katkı yanında sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayan kadın sanat atölyeleri haftanın üç günü eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Kursiyerlere el sanatları, resim, İngilizce, müzik, satranç alanlarından eğitimler veriliyor. Bu atölye çalışmalarına bugüne kadar 180 kadın katılım sağladı. Aktif devam eden 75 kadın, ürettikleri el emekleri ürünler Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA’da satışa sunuluyor. Ayrıca kadın atölyelerinin ürettiği ürünler Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Menteşe ve Bodrum’da düzenlenen sergilere katılım sağladı. Üreten kadınlar el becerilerini geliştirirken aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağlıyor ve sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor.