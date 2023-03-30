Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri, yapılan ve planlanan projeleri ‘Kamuoyu Bilgilendirme’ toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

“Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurumuz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kamuoyu bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem felaketinde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da 13 ilçeye hizmet verecek belediye ağını kısa sürede kurarak vatandaşlara hizmet götürdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “2014-2023 yılları arasında Muğla’mıza 4 Milyar 768 Milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırımı ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, günümüz değerlerine göre hesapladığımızda karşımıza 9 Milyar 854 Milyon TL rakamı çıkıyor. Muğla’mıza en fazla yatırım yapan kurum olmanın da gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir olduğumuzda devraldığımız borçların 1 Milyar 144 Milyonunu ödedik. Dönemimizde kalan 205 Milyon TL borcu da ödemiş olacağız. Büyükşehir olduğumuz dönem içerisinde yani 2014-2022 yılları arasında Muğla’mızdan toplanan vergi miktarı 35 milyar 222 Milyon TL Muğla’mıza merkezi hükümet tarafından bu yıllar arasında yapılan yatırım ise 2 Milyar 746 Milyon TL. Muğla ödediği verginin karşılığını yatırımlarla ne yazık ki alamıyor” dedi.

“Alt ve üstyapıya büyük yatırımlar yapıyoruz”

Muğla’nın 13 ilçesinde büyük altyapı yatırımlarını başlattıklarını Muğla’yı alt ve üst yapıları ile güçlü bir şehir olarak geleceğe taşıyacaklarını belirten Başkan Gürün, Bodrum’dan Fethiye’ye, Ula’dan Kavaklıdere’ye altyapı konusunda büyük bir hamle yaptıklarını söyledi. Muğla’nın sadece bir turizm kenti olmadığını aynı zamanda verimli toprakları ile çok önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Gürün, tarım laboratuvarından meyve sebze kurutma tesisine, yerel tohum merkezinden alım garantili projelerle üreten köylüye destek verdiklerini, Türkiye’de ilk olan kooperatifleri bir araya getiren tarımsal Güç birliği kooperatifini kurduklarını söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı doğal afetler, deprem, yangın konularına da değinen Başkan Gürün, Muğla’nın tüm felaketlerde tek yürek olduğunu, deprem bölgesinde Büyükşehir Belediyesi’nin halen ekiplerinin aktif görev aldığını belirtti. Başkan Gürün; “Ülkemiz ne yazık ki son yıllarda büyük deprem ve yangınları ardı ardına yaşadı. Bunlardan yangını hep birlikte Muğla’mızda acı bir şekilde tecrübe ettik. Muğla orman yangınlarında büyük mücadele verdi. En son yaşadığımız deprem felaketinin de yaralarını sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeyiz. Arama kurtarma ekiplerimiz ile enkazdan sağ salim vatandaşlarımızı kurtardık. İkram araçlarımız, otobüslerimizle vatandaşlarımıza hizmet verdik. Halen deprem bölgesinde altyapı desteği veriyor, Ramazan dolayısıyla yardım kolileri dağıtıyoruz. Ülkemiz deprem bölgesi için tek yürek oldu ve yaraları sarmak için birlikte mücadele etti. Deprem gerçeğini kabul etmeli, bilim ve akılla depremi karşılamalıyız. 1999 yılından beri Muğla’mızda uyguladığımız yatay mimari, 2 ve 4 kat uygulaması deprem sonrası afet bölgelerinde örnek alındı. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.