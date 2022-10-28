Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’Cumhuriyet, 1923 yılından beri Atatürk ilke ve devrimleri ile aydınlanan bu topraklarda halkın hür iradesinin demokrasiye yansıması, özgürlüklerimizin, geleceğimizin teminatıdır. Bugün hepimize düşen görev, ulusal değerlerimize, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk ulusu, dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara kol kola güçlü biçimde yürüyecektir’ dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’Cumhuriyet, 1923 yılından beri Atatürk ilke ve devrimleri ile aydınlanan bu topraklarda halkın hür iradesinin demokrasiye yansıması, özgürlüklerimizin, geleceğimizin teminatıdır. Bugün hepimize düşen görev, ulusal değerlerimize, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk ulusu, dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara kol kola güçlü biçimde yürüyecektir’ dedi.

Cumhuriyet’in sağladığı demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet gibi değerlere her zamankinden daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da rehberimiz daima Mustafa Kemal Atatürk olacak ve Cumhuriyet’in bizi birleştiren ve önümüzü aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’in İkinci yüzyılına adım atmaya hazırlanırken, Cumhuriyet’imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Cumhuriyet, Ata’mızın bizlere emanet ettiği en büyük miras demek. Bizi biz yapan Cumhuriyetimizin 99.yaşı, en büyük bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bu topraklarda ilelebet yaşayacak Türk Milleti Cumhuriyet’ine hep sahip çıkacak. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.