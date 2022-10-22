Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Sivas’ta CHP’li Belediye Başkanları çalıştayına katıldı. Başkan Gürün, burada ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Sivas’ta CHP’li Belediye Başkanları çalıştayına katıldı. Başkan Gürün, burada ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi tarafından Sivas’ta düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları çalıştayına 240 İl ve İlçe belediye başkanı katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün beraberindeki İl ve ilçe belediye başkanları ile birlikte programın ilk günü Sivas’ta esnaf ziyaretinde bulundu. Sivas merkezde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “İl ve ilçe belediye başkanlarımızla esnaflarımızı ziyaret ederek, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizleri sevgi ve güler yüzleri ile karşılayan Sivas halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.