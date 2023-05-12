Bir annenin yetiştirdiği evladıyla tüm dünyayı değiştirebileceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, annelerin fedakarlıkları, özverileri yanında evlatları için bir öğretmen, bir sırdaş olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Sevginin, bağlılığın ve fedakârlığın eşsiz temsilcisi ve en değerli hazinemiz annelerimiz. Onlar sadece çocuk yetiştirmiyor, vatanın geleceğinin güvencesi olan gençlerimizi sabırla, her türlü zorluğa katlanarak büyütüyorlar. Karşılık beklemeden vermenin, bağışlamanın, hoşgörünün, şefkatin ve eşsiz sahiplenişin mimarları olan annelerimize haklarınızı ödeyemeyiz. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda cepheye sırtında çocuğu ile mermi taşıyan annelerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evlat yetiştiren Zübeyde annemiz sayesinde böyle güzel bir ülkede huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz. Varlığımızı borçlu olduğumuz, bizleri hayata hazırlayan, koruyucumuz, yetiştiricimiz ve ilk öğretmenimiz olan tüm annelerimizin gününü en içten duygularımla kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi de saygı ve özlemle anıyorum.’’ dedi.