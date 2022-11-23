Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ülkemizde fedakarca çalışan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ülkemizde fedakarca çalışan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’mizin ikinci yüzyılında, Atatürk’ün yolunda ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak, bilimde, sanatta, teknolojide her alanda sorgulayan, yeteneklerinin farkında, fikri, vicdanı, irfanı hür nesillerle mümkün olacaktır. Bu da yarışmacı değil katılımcı, araştıran, çağa ayak uyduran, temelleri sağlam bir eğitim sistemi ile sağlanabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” sözü ile öğretmenlerimizin yol haritasını çizmiş ve onlara ne kadar güvendiğini de göstermiştir. Öğretmenlerimizin başarısı ve kabiliyetli yeni nesiller ile Atatürk’ün bizlere emaneti Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ülkemizin her köşesinde büyük fedakarlıklarla çalışan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.