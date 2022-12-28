2022 yılı içerisinde 8 bin 429 haber kaynağında 1 Milyon 269 bin 725 adet haber yapılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, toplamda 1 milyar 381 milyon 223 bin 273 okunma sayısı ile en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişiler arasında yer aldı.

2022 yılı içerisinde 8 bin 429 haber kaynağında 1 Milyon 269 bin 725 adet haber yapılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, toplamda 1 milyar 381 milyon 223 bin 273 okunma sayısı ile en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişiler arasında yer aldı.

2022 yılının nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, insansız haber analiz ve raporlama sisteminin 2022 değerlendirme raporunda hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişiler arasında yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hakkında 8 bin 429 haber kaynağında 1 milyon 269 bin 725 adet haber yer alırken, 2022 yılında toplam 1 milyar 381 milyon 223 bin 273 ziyaretçiye ulaştı.