Vatandaşlara hizmet noktasında en önemli görevlerden birini icra eden muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’ Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hemşehrilerimize hizmet ettiğimiz Muğla’mızda bizlerin en önemli mesai arkadaşı, yoldaşı ve vatandaşlarımızla aramızdaki en sağlam köprü değerli muhtarlarımızdır. Hizmetlerin vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması, muhtarlarımızın taleplerini doğrudan bizlere iletebilmesi için 2014 yılında kurduğumuz Muhtarlar Masa’mız 9 yılda edindiği tecrübe ile görevine devam ediyor. Hemşehrilerimize hizmet noktasında çok önemli bir vazifeyi yerine getiren, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte aileyiz birlikte Muğla’yız” dedi.