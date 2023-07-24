Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MELİD Ulaşım ve Hizmet Grupları San. ve Tic. Anonim Şirketinde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre çalışan personelin maaşlarına yüzde 45 zam yapıldı.

Sendika ile yapılan sözleşmede ikinci 6 ay için alınması gereken yüzde 19.77’lik zam oranı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yüzde 45’e çıkartıldı. Buna göre 1 Temmuz itibarıyla 696 Sayılı KHK kapsamında çalışmakta olan personelin ücret ve tüm sosyal haklarına yüzde 45 zam yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, zammın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Ailemizin bireyleri bizim için çok önemli. Bu anlamda bizler personelimizin her zaman yanında olduk. Özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem sürecinden bu yana fedakârca çalışan, Malatya’mız için gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımız her türlü takdiri hak ediyor. Bilindiği gibi sendika ile yapılan sözleşme kapsamında ikinci 6 ay için enflasyon farkı oranında bir zam daha öncesinde belirlenmişti ancak bizler bunun çok üzerinde bir zam ile rakamı yüzde 45 olarak belirledik. Yaptığımız zammın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi personeline yapılan yüzde 45’lik zam sonrası en düşük maaş 16 bin 559 liraya yükseldi.