Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi İlçe teşkilatına teşekkür ederek, “Hizmetlerimizin tanıtımı noktasında büyük gayretler gösterdiklerini görüyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi İlçe teşkilatına teşekkür ederek, “Hizmetlerimizin tanıtımı noktasında büyük gayretler gösterdiklerini görüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Battalgazi İlçe Başkanlığını ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi İlçe Yönetimi, Battalgazi İlçe Gençlik Kolları ve Battalgazi İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Gürkan’ın ilçe başkanlığına yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “ Her daim başkanımızı yanımızda gördük. Başkanımızın bizlere gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Hem sahada hem Malatya genelinde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Battalgazi İlçe Teşkilatımız çok çalışan, birlik beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde çalışan bu çalışmanın neticesini de sahaya yansıtan bir teşkilattır. Battalgazi ilçesinin yoğun çalıştığını anketlerde görüyoruz. Hizmetlerimizin tanıtımı noktasında da büyük gayretler gösterdiklerini görüyoruz. Bu anlamda İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve Kadın Kolları Başkanımızın şahsında bütün teşkilatlarımızı canı gönülden kutluyorum. Partimizin hak ve hukukunun korunmasıyla tanıtımı noktasında, Belediye Başkanının hak ve hukukunun korunması, hizmetlerinin tanıtılması noktasında çok güzel örnek çalışmalar sergiliyorlar. Bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.