19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası nedeniyle, Malatya Gazi Dernekleri Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ettiler.

19 Eylül Gaziler Günü ve Haftası nedeniyle, Malatya Gazi Dernekleri Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Gürkan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1921 Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Atatürk’e Gazilik unvanı verildi. 19 Eylül Gaziler Haftası olarak kutlanmakta. Gaziler Günü’nün lafzı noktasında hem yaşatılması anlamında hem yaşama anlamında hem de bununla ilgili ritüelleri ve protokolü yerine getirme anlamında önemli görevler yapıyorsunuz. Bu anlamda bütün gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve mutluluk dilerken, dünyasını değiştirmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan toprağı için kanını dökmüş şehitlerimizin şefaatlerine bütün milletimiz nail olsun. Onların bize bıraktığı bu toprakları canımız, kanımız pahasına koruyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Şehitlerimizi rahmetle yad ederken yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Gerek yüzyıllar öncesinden kanını dökmüş şehit ve gazilerimiz olsun gerek Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşanda gerekse de daha sonraki süreçlerdeki iç güvenlik hareketi ve dış operasyonlarda şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerken rahmeti rahmana kavuşmuş olanlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Gaziler Günü ve Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve her türlü ihtiyaçları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi, temin edilmesi noktasında yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.